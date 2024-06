DETTAGLI EVENTO MICK HARVEY 07/06/2024 ARCI BELLEZZA, VIA G. BELLEZZA 16/A - MILANO https://www.facebook.com/events/676815007982914?active_tab=about GRUPPI

MICK HARVEY

Special Guest: Amanda Acevedo

Opening Act: The Three Blind Mice NOTE

H.21

Prevendite Consigliate su DICE:

https://link.dice.fm/d5bcd4ac6ee9

Ingresso Riservato ai Soci ARCI > Se non sei ancora socio compila il modello di pre-adesione qui: https://bit.ly/PreadesioneARCI