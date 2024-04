DETTAGLI EVENTO GAME OVER + MIDNIGHTMARES 20/04/2024 FABRIK, VIA GOFFREDO MAMELI 216 - CAGLIARI https://facebook.com/events/s/game-over-thrash-metal-ferrara/810187980936957/ NOTE

Ingresso 8,00 riservato ai soci CSAIN

Per tesserarsi: https://www.fabrik.it/nuova-pagina-adesione/



Inizio TASSATIVO ore 21:30