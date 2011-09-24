19/04/24
BLAZING ETERNITY
A Certain End of Everything
19/04/24
MAERE
...And The Universe Keeps Silent
19/04/24
HIGH ON FIRE
Cometh the Storm
19/04/24
BLOODBOUND
The Tales of Nosferatu – Two Decades of Blood (2004 – 2024) (Live Album)
19/04/24
ANTICHRIST SIEGE MACHINE
Vengeance of Eternal Fire
19/04/24
LOCH VOSTOK
Opus Ferox II - Mark of the Beast
19/04/24
PEARL JAM
Dark Matter
19/04/24
ATRAE BILIS
Aumicide
19/04/24
VANDEN PLAS
The Empyrean Equation of the long lost Things
16/04/24
PATRICK WOLF
CHIESA VALDESE, VIA IV NOVEMBRE - ROMA
16/04/24
SPITE + BODYSNATCHER + BOUNDARIES + MOUTH FOR WAR
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
17/04/24
THE JESUS AND MARY CHAIN
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO
18/04/24
GOATBURNER + ACROSS THE SWARM
BARRIO\'S LIVE, PIAZZA DONNE PARTIGIANE - MILANO
18/04/24
NOBRAINO
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA
19/04/24
FINNTROLL + METSATOLL + SUOTANA
LEGEND CLUB - MILANO
19/04/24
𝐍𝐎𝐃𝐄
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA - ERBA (CO)
19/04/24
INCHIUVATU + LAMENTU + AGGHIASTRU
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)
19/04/24
MARLENE KUNTZ
NEW AGE, VIA TINTORETTO 14 - RONCADE (TV)
19/04/24
GOATBURNER + ACROSS THE SWARM
BAHNHOF LIVE, VIA SANT\'ANTONIO ABATE 34 - MONTAGNANA (PD)