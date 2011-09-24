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21/04/24
GOATBURNER + ACROSS THE SWARM
CIRCOLO DEV, VIA CAPO DI LUCCA 29/3G - BOLOGNA

21/04/24
FRANCIS BLVCK + LOSING BREATH + MONDAY PROOF + T.F.V
FINE DI MONDO, VIA ROBERT BADEN POWELL 3 - VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

21/04/24
PUNK IS (NOT) DEAD VOL. 2
FINE DI MONDO, VIA BADEN POWELL 3 - VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

21/04/24
JOLIE HOLLAND + ANDREA VAN CLEEF
TEATRO LINGUAGGICREATIVI, VIA EUGENIO VILLORESI 26 - MILANO

21/04/24
FATAL MINI FEST
CIRCOLO DEV, VIA CAPO DI LUCCA 29 - BOLOGNA

23/04/24
CRYPTA + NAKKEKNAEKKER + PLAGUEMACE
LEGEND CLUB - MILANO

23/04/24
WILL HUNT
TEATRO COMUNALE, PIAZZA CASTELLO - MEDOLE (MN)

23/04/24
ALAIN JOHANNES + THE DEVILS & ANANDA MIDA
ARCI BELLEZZA - MILANO

23/04/24
ALAIN JOHANNES + THE DEVILS + ANANDA MIDA feat. CONNY OCHS
ARCI BELLEZZA, VIA G. BELLEZZA 16/A - MILANO

24/04/24
MARDUK + ORIGIN + DOODSWENS
REVOLVER, SAN DONÀ DI PIAVE (VENEZIA)
DETTAGLI EVENTO
MAXIMUM FESTIVAL 2024 (day 1)
25/04/2024
ALTROQUANDO, VIA CORNIANI 32 - ZERO BRANCO (TV)
https://www.godownrecords.com/events-1/maximum-festival-2024
GRUPPI
ALAIN JOHANNES (USA)
THE DEVILS
ANANDA MIDA
LITTLE ALBERT
PERCOSSA FOSSILE
THE LOYAL CHEATERS
MR WOLAND
METHEDRINE
NOTE
Ingresso 20 euro con prenotazione, 25 euro alla porta con tessera e CD/LP omaggio. Ingresso riservato ai soci di Go Down Records aps. Tesseramento digitale compilando questo modulo https://www.wallyfor.com/step1.php?idcode=5353
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