21/04/24
JETHRO TULL
RökFlöte
22/04/24
FULL OF HELL
Coagulated Bliss
26/04/24
DARKTHRONE
It Beckons Us All
26/04/24
NIGHT SHALL DRAPE US
Lunatic Choir
26/04/24
DEICIDE
Banished By Sin
26/04/24
BLACK TUSK
The Way Forward
26/04/24
EXHUMATION
Master`s Personae
26/04/24
SIX BY SIX
Beyond Shadowland
26/04/24
STORMBORN
Zenith
26/04/24
PESTILENCE
Levels of Perception
21/04/24
GOATBURNER + ACROSS THE SWARM
CIRCOLO DEV, VIA CAPO DI LUCCA 29/3G - BOLOGNA
21/04/24
FRANCIS BLVCK + LOSING BREATH + MONDAY PROOF + T.F.V
FINE DI MONDO, VIA ROBERT BADEN POWELL 3 - VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
21/04/24
PUNK IS (NOT) DEAD VOL. 2
FINE DI MONDO, VIA BADEN POWELL 3 - VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
21/04/24
JOLIE HOLLAND + ANDREA VAN CLEEF
TEATRO LINGUAGGICREATIVI, VIA EUGENIO VILLORESI 26 - MILANO
21/04/24
FATAL MINI FEST
CIRCOLO DEV, VIA CAPO DI LUCCA 29 - BOLOGNA
23/04/24
CRYPTA + NAKKEKNAEKKER + PLAGUEMACE
LEGEND CLUB - MILANO
23/04/24
WILL HUNT
TEATRO COMUNALE, PIAZZA CASTELLO - MEDOLE (MN)
23/04/24
ALAIN JOHANNES + THE DEVILS & ANANDA MIDA
ARCI BELLEZZA - MILANO
23/04/24
ALAIN JOHANNES + THE DEVILS + ANANDA MIDA feat. CONNY OCHS
ARCI BELLEZZA, VIA G. BELLEZZA 16/A - MILANO
24/04/24
MARDUK + ORIGIN + DOODSWENS
REVOLVER, SAN DONÀ DI PIAVE (VENEZIA)