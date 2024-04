DETTAGLI EVENTO MAXIMUM FESTIVAL 2024 (day 1) 25/04/2024 ALTROQUANDO, VIA CORNIANI 32 - ZERO BRANCO (TV) https://www.godownrecords.com/events-1/maximum-festival-2024 GRUPPI

ALAIN JOHANNES (USA)

THE DEVILS

ANANDA MIDA

LITTLE ALBERT

PERCOSSA FOSSILE

THE LOYAL CHEATERS

MR WOLAND

METHEDRINE NOTE

Ingresso 20 euro con prenotazione, 25 euro alla porta con tessera e CD/LP omaggio. Ingresso riservato ai soci di Go Down Records aps. Tesseramento digitale compilando questo modulo https://www.wallyfor.com/step1.php?idcode=5353