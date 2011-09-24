19/04/24
MY DYING BRIDE
A Mortal Binding
19/04/24
NUCLEAR TOMB
Terror Labyrinthian
19/04/24
MELVINS
Tarantula Heart
19/04/24
NOCTURNA
Of Sorcery and Darkness
19/04/24
SELBST
Despondency Chord Progressions
19/04/24
VERIKALPA
Tuomio
19/04/24
PRAYING MANTIS
Defiance
19/04/24
PEARL JAM
Dark Matter
19/04/24
VANDEN PLAS
The Empyrean Equation of the long lost Things
19/04/24
BLAZING ETERNITY
A Certain End of Everything
19/04/24
FINNTROLL + METSATOLL + SUOTANA
LEGEND CLUB - MILANO
19/04/24
𝐍𝐎𝐃𝐄
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA - ERBA (CO)
19/04/24
INCHIUVATU + LAMENTU + AGGHIASTRU
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)
19/04/24
MARLENE KUNTZ
NEW AGE, VIA TINTORETTO 14 - RONCADE (TV)
19/04/24
GOATBURNER + ACROSS THE SWARM
BAHNHOF LIVE, VIA SANT\'ANTONIO ABATE 34 - MONTAGNANA (PD)
19/04/24
TROPHY EYES
SANTERIA TOSCANA 31 VIALE TOSCANA, 31 - MILANO
19/04/24
DESPITE EXILE + LACERHATE + SLOWCHAMBER
BLOOM, VIA CURIEL 39 - MEZZAGO (MB)
19/04/24
ENEMIC INTERIOR + LOIA + LESLIE NIELSEN
CIRCOLO DEV , VIA CAPO DI LUCCA 29/3G - BOLOGNA
19/04/24
FUROR GALLICO
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA
19/04/24
NOBRAINO
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309/4 - FIRENZE