     
 
IN EVIDENZA
Album

Lords of Black
Mechanics of Predacity
Autoprodotti

King Gizzard and The Lizard Wizard
PetroDragonic Apocalypse
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

19/04/24
MY DYING BRIDE
A Mortal Binding

19/04/24
NUCLEAR TOMB
Terror Labyrinthian

19/04/24
MELVINS
Tarantula Heart

19/04/24
NOCTURNA
Of Sorcery and Darkness

19/04/24
SELBST
Despondency Chord Progressions

19/04/24
VERIKALPA
Tuomio

19/04/24
PRAYING MANTIS
Defiance

19/04/24
PEARL JAM
Dark Matter

19/04/24
VANDEN PLAS
The Empyrean Equation of the long lost Things

19/04/24
BLAZING ETERNITY
A Certain End of Everything

CONCERTI

19/04/24
FINNTROLL + METSATOLL + SUOTANA
LEGEND CLUB - MILANO

19/04/24
𝐍𝐎𝐃𝐄
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA - ERBA (CO)

19/04/24
INCHIUVATU + LAMENTU + AGGHIASTRU
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)

19/04/24
MARLENE KUNTZ
NEW AGE, VIA TINTORETTO 14 - RONCADE (TV)

19/04/24
GOATBURNER + ACROSS THE SWARM
BAHNHOF LIVE, VIA SANT\'ANTONIO ABATE 34 - MONTAGNANA (PD)

19/04/24
TROPHY EYES
SANTERIA TOSCANA 31 VIALE TOSCANA, 31 - MILANO

19/04/24
DESPITE EXILE + LACERHATE + SLOWCHAMBER
BLOOM, VIA CURIEL 39 - MEZZAGO (MB)

19/04/24
ENEMIC INTERIOR + LOIA + LESLIE NIELSEN
CIRCOLO DEV , VIA CAPO DI LUCCA 29/3G - BOLOGNA

19/04/24
FUROR GALLICO
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA

19/04/24
NOBRAINO
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309/4 - FIRENZE
DETTAGLI EVENTO
𝐄𝐗𝐓𝐈𝐍𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 + 𝐃𝐀𝐑𝐊𝐇𝐎𝐋𝐃
19/04/2024
BLAH BLAH, VIA PO 21 – TORINO
https://www.facebook.com/events/3547223212183500/?ref=newsfeed
NOTE
start ore 21.30
Ingresso 5 euro
ULTIMI COMMENTI
19/04/2024 - 09:27
SEVERE TORTURE: ascolta ''Torn From the Jaws of Death'' dal nuovo album
19/04/2024 - 09:09
KAWIR: disponibile il nuovo disco ''Κυδοιμος'' in streaming
18/04/2024 - 08:36
ALCEST: online il nuovo singolo ''Flamme Jumelle''
18/04/2024 - 21:09
NEW HORIZON: presentano un nuovo singolo
18/04/2024 - 08:55
SIX FEET UNDER: ascolta ''Ascension'' dal nuovo ''Killing for Revenge''
18/04/2024 - 21:29
THE ALLMAN BROTHERS BAND: è scomparso Dickey Betts
18/04/2024 - 08:46
NOCTURNUS AD: online ''Yesod, The Dark Side of the Moon'' dal nuovo album
18/04/2024 - 11:20
PEARL JAM: ascolta ''Wreckage'' dal nuovo album
15/03/2024 - 00:01
NEW HORIZON: annunciano i dettagli di ''Conquerors'' e pubblicano il singolo ''Daimyo''
18/04/2024 - 10:51
SETH: dettagli e singolo del nuovo album ''La France des Maudits''
ULTIMI COMMENTI
16/04/2024
Live Report
JUDAS PRIEST + SAXON + PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS
Mediolanum Forum, Assago (MI), 06/04/2024
16/03/2024
Live Report
DIRTY HONEY + THE PILLHEADS
Alcatraz, Milano (MI), 08/03/2024
24/09/2011
Articolo
KISS
Le Maschere del Rock - la recensione
10/04/2024
Live Report
DEPECHE MODE + DEEPER
Mediolanum Forum, Assago (MI), 30/03/2024
25/02/2021
Articolo
BONES
#9 - Black Hole Deity, Dry Lakes, Deiquisitor, Diocletian, Coffin Mulch, Perihelion Gnosis
ULTIMI COMMENTI
68
87
83
80
83
92
80
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     