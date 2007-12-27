09/05/24
VHALDEMAR
Sanctuary of Death
10/05/24
UNCLE ACID & THE DEADBEATS
NellìOra Blu
10/05/24
IVANHOE
Healed by the Sun
10/05/24
THOT
Delta
10/05/24
SEBASTIAN BACH
Child Within the Man
10/05/24
POWERMAN 5000
Abandon Ship
10/05/24
THE SONIC DAWN
Phantom
10/05/24
VATICINAL RITES
Cascading Memories Of Immortality
10/05/24
RIOT V
Mean Streets
10/05/24
CROWNSHIFT
Crownshift
08/05/24
YES
GRAN TEATRO GEOX, VIA GIUSEPPE TASSINARI 1 - PADOVA
09/05/24
ELEPHANT STONE + CITTÀ DESERTA
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA 16/A - MILANO
09/05/24
DISMALÌA + EVELYN ROGER + GATES OF CHAOS
LOCANDA BLUES, VIA CASSIA 1284 - ROMA
10/05/24
PESSIMIST
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA
10/05/24
NANOWAR OF STEEL + TRICK OR TREAT
URBAN, VIA MANNA 97 - PERUGIA
10/05/24
TRICK OR TREAT + NANOWAR OF STEEL
URBAN - PERUGIA
10/05/24
JESSE AHERN
CARRO SOCIAL CLUB (EX “IL MAGLIO”), VIA LUIGI GRANELLI 1 - SESTO SAN GIOVANNI (MI)
10/05/24
CRIPPLE BASTARDS + TONS + SO CLOSE
SPAZIO 211, VIA F. CIGNA 211 - TORINO
10/05/24
EXILIA
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
10/05/24
SLUG GORE RELEASE PARTY
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO