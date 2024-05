DETTAGLI EVENTO PUNK ROCK NIGHT 18/05/2024 ORION, VIA LUCREZIA ROMANA 72 - CIAMPINO (RM) https://www.facebook.com/events/717454437159941/ GRUPPI

- BAMBOLE DI PEZZA in concerto

Mi Hai Rotto Il Tour / Data Romana

- LOST in concerto

Release Party

- ETTA

Release Party

- xDIEMONDx

w/ In6n & SuicideGvng

- DEVASTA

\'Esco A Fare Errori\'

New Album Release

- CIVIC 50

Pr Resident Band NOTE

🎫TICKETS ONLINE SU DICE 20€ (inclusi D.P.):

https://dice.fm/.../lmbwr-punk-rock-night-18th-may-orion...

🎫TICKETS CARTACEI al costo di 15€ (risparmiate sui costi di prevendita) disponibili:

📍Nettare zona GARBATELLA

Piazza Damiano Sauli 10

H.16:00 - 02:00 Tutti i giorni

📍Dama Enoteca CENTOCELLE

Via Delle Rose 107/111

H.18:30 - 02:00 (dal Mercoledì alla Domenica)

📍Whishlist Club zona SAN LORENZO

SOLO IL 24 APRILE all\' evento Punk Rock Night. Chiedi in cassa.

📍Sally Brown Rude Pub zona SAN LORENZO

Via Degli Etruschi 3

H.18:00-02:00 (dal lunedì al sabato)