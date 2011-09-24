     
 
IN EVIDENZA
Album

Blue Oyster Cult
Ghost Stories
Autoprodotti

King Gizzard and The Lizard Wizard
PetroDragonic Apocalypse
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

26/04/24
BEHOLDER
Dualisme

26/04/24
DEICIDE
Banished By Sin

26/04/24
BLACK TUSK
The Way Forward

26/04/24
PARTY CANNON
Injuries Are Inevitable

26/04/24
EXHUMATION
Master`s Personae

26/04/24
SIX BY SIX
Beyond Shadowland

26/04/24
PESTILENCE
Levels of Perception

26/04/24
DARKTHRONE
It Beckons Us All

26/04/24
MORGUL BLADE
Heavy Metal Wraiths

26/04/24
THIS ENDING
Crowned in Blood

CONCERTI

24/04/24
MARDUK + ORIGIN + DOODSWENS
REVOLVER, SAN DONÀ DI PIAVE (VENEZIA)

24/04/24
MODENA CITY RAMBLERS
THE CAGE, VIA DEL VECCHIO LAZZERETTO 20 - LIVORNO

24/04/24
KARMA
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA - ERBA (CO)

24/04/24
PUNKREAS
BOLOGNA BUSKERS FESTIVAL, PARCO DELLA MONTAGNOLA - BOLOGNA

24/04/24
ALAIN JOHANNES + THE DEVILS + ANANDA MIDA feat. CONNY OCHS
RAINDOGS HOUSE, P.ZZA REBAGLIATI 1 - SAVONA

24/04/24
TRAUMA hc
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO

25/04/24
MARDUK + ORIGIN + DOODSWENS
AUDIODROME, STR. MONGINA 9 - MONCALIERI (TO)

25/04/24
ULVEDHARR + HELLFOX + NOISE IN MYSELF
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTERS, VIA XX SETTEMBRE 33 - ROVELLASCA (CO)

25/04/24
DIEGO DEADMAN POTRON + DEGRADO DA RADICI + RAW POWER + COOBOLT
PIPPO FOODCHILLSTAGE, PARCO FRANCESCO PETRARCA 12 - BOLZANO

25/04/24
MAXIMUM FESTIVAL 2024 (day 1)
ALTROQUANDO, VIA CORNIANI 32 - ZERO BRANCO (TV)
DETTAGLI EVENTO
ADEPTOR + LILITH LEGACY
27/04/2024
VEGAS, VIALE EUROPA - VIAREGGIO
https://www.facebook.com/events/267439636413849/
NOTE
Inizio live ore 23
ULTIMI COMMENTI
22/04/2024 - 15:00
BLUES PILLS: diffuso il videoclip di ''Don’t You Love It'' dal nuovo album
24/04/2024 - 00:45
MOTLEY CRUE: firmano con Big Machine Records, venerdì esce ''Dogs of War''
23/04/2024 - 11:40
SEBASTIAN BACH: ascolta la nuova ''(Hold On) To the Dream''
24/04/2024 - 09:02
ROTTING CHRIST: pubblicano il videoclip di ''The Apostate''
24/04/2024 - 09:05
INTER ARMA: ascolta il singolo ''Desolation's Harp''
24/04/2024 - 08:05
TZOMPMANTLI: ascolta ''Chichimecatl'' dal nuovo ''Beating the Drums of Ancestral Force''
23/04/2024 - 21:07
HALL AFLAME: presentano un brano dal nuovo ''Amplifire''
22/04/2024 - 15:24
SLUG GORE: ascolta il disco di debutto ''They Slime! They Ooze! They Kill!''
16/04/2024 - 08:18
INCANTATION: una data in Italia
21/04/2024 - 12:00
BROTHER FIRETRIBE: disponibile il singolo ''Are You Ready?''
ULTIMI COMMENTI
16/04/2024
Live Report
JUDAS PRIEST + SAXON + PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS
Mediolanum Forum, Assago (MI), 06/04/2024
16/03/2024
Live Report
DIRTY HONEY + THE PILLHEADS
Alcatraz, Milano (MI), 08/03/2024
24/09/2011
Articolo
KISS
Le Maschere del Rock - la recensione
10/04/2024
Live Report
DEPECHE MODE + DEEPER
Mediolanum Forum, Assago (MI), 30/03/2024
25/02/2021
Articolo
BONES
#9 - Black Hole Deity, Dry Lakes, Deiquisitor, Diocletian, Coffin Mulch, Perihelion Gnosis
ULTIMI COMMENTI
93
68
90
50
75
73
75
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     