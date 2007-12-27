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09/05/24
ELEPHANT STONE + CITTÀ DESERTA
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA 16/A - MILANO

09/05/24
DISMALÌA + EVELYN ROGER + GATES OF CHAOS
LOCANDA BLUES, VIA CASSIA 1284 - ROMA

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DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA

10/05/24
NANOWAR OF STEEL + TRICK OR TREAT
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10/05/24
TRICK OR TREAT + NANOWAR OF STEEL
URBAN - PERUGIA

10/05/24
JESSE AHERN
CARRO SOCIAL CLUB (EX “IL MAGLIO”), VIA LUIGI GRANELLI 1 - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

10/05/24
CRIPPLE BASTARDS + TONS + SO CLOSE
SPAZIO 211, VIA F. CIGNA 211 - TORINO

10/05/24
EXILIA
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

10/05/24
SLUG GORE RELEASE PARTY
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

10/05/24
MARTA DEL GRANDI + IMMATERIAL POSSESSION
BRONSON, VIA CELLA, 50 - RAVENNA
DETTAGLI EVENTO
GENUS ORDINIS DEI
12/05/2024
EL BARRIO - TORINO
https://www.facebook.com/events/382152151298139/?ref=newsfeed
NOTE
𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒕𝒐 𝒂𝒓𝒕𝒊𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 𝟏𝟓 𝒆𝒖𝒓𝒐 𝒊𝒏 𝒄𝒂𝒔𝒔𝒂
𝑬𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒓𝒊𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒕𝒐 𝒂𝒊 𝒔𝒐𝒄𝒊, 𝒑𝒐𝒔𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕à 𝒅𝒊
𝒕𝒆𝒔𝒔𝒆𝒓𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒊𝒏 𝒍𝒐𝒄𝒐
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