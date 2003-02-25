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SKULLS CLUB, STRADA DEGLI ANGARIARI 25 - SERRAVALLE (SAN MARINO)

24/05/24
VENEZIA HARDCORE FEST (day 1)
CS RIVOLTA, VIA FRATELLI BANDIERA 45 - MARGHERA (VENEZIA)

24/05/24
SPIRITUAL DECEPTION + HELION
C.I.Q., VIA FABIO MASSIMO 19 - MILANO

24/05/24
GORY BLISTER + CRUENTUS
NEW MAGAZINE, VIA GRAVINA S. MARCO – MASSAFRA (TA)

24/05/24
THIRTY SECONDS TO MARS
UNIPOL ARENA - BOLOGNA

24/05/24
PUMA BLUE
SPAZIO211, VIA FRANCESCO CIGNA 211 – TORINO

24/05/24
VINTAGE VIOLENCE
ROCKIN\' GHISALBA - AREA FESTE DI GHISALBA (BG)

24/05/24
MORBOROCK (day 1)
VIA LUNGO ADDA - MORBEGNO (SO)
DETTAGLI EVENTO
DARK FEST 2024
26/05/2024
FORTE GAZZERA, VIA BRENDOLE 109 - VENEZIA
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