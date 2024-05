DETTAGLI EVENTO THE WOLF SINGS + JUNKIE DILDOZ 11/05/2024 CIRCUS ROCK CLUB, VIA DELLA TRECCIA 35 - FIRENZE https://www.facebook.com/events/425104723341035/?ref=newsfeed GRUPPI

Apertura h.20.00.

Ore 21.30 Junkie Dildoz

dopo di loro 22.30 The Wolf Sings NOTE

Ingresso libero con consumazione obbligatoria, maggiorazione di 5 euro per il \"live\" solo su la prima bevuta