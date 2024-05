HOBOS (Venezia) - homeless punk metal massacre

Faranno semplicemente a pezzi qualunque cosa gli si pari di fronte. Se non li hai ancora sentiti dal vivo... Vergognati e rimedia al PNxHC!



HAK ATTAK (Slovenia) - punk hardcore

Hardcore nervoso e pieno di influenze crust e metal, incazzatura a livelli altissimi e inni alla rivolta... Sentitevi Off to Fight e godete!



ZENE (Padova) - speed rock\'n\'roll metalpunx

Rock and roll a velocità impazzite... È un gruppo punk? O un gruppo metal? Non sappiamo, quello che è certo è che vi faranno pogare a ballare sottopalco tutto il tempo!



RESTOS HUMANOS (Treviso/Colombia) - death/grind

Gente brutta che suona musica violenta. Una tremenda macchina schiacciasassi si scaglierà su di voi senza nessuna pietà.



GREIA (Pordenone/Slovenia) - grindcore

Vegan grind local heroes. Trio noto da tutti gli amanti del genere della zona e non solo, per cui sapete cosa aspettarvi: legnate sulle gengive.



THE DIRTY SWALLOWS (Pordenone) - hardcore punk

Ormai storica band della zona, i Dirty Swallows tornano live col loro hardcore punk vecchia scuola pronti a scatenare il macello!



IMIV (Udine/Sicilia) - thrash/hardcore

Punk dal mondo in cui viviamo! Critica sociale nei testi e bastonate nella parte strumentale!



Sarà presente una nutrita area merchandise con gli stand delle band e di varie realtà di autoproduzioni musicali e artistiche, sia locali che da altre parti d\'Italia!

Inoltre dalle 18 alle 20 ci sarà un happy hour con birrette a 2 euro