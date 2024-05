DETTAGLI EVENTO SLYTHER + NO MORE EXTASY + VULTUR + CATHARTIC MELANCHOLIA + GORE RITUAL 18/05/2024 CSA BARAONDA, VIA PACINOTTI - SEGRATE (MI) https://www.facebook.com/events/1096554154978211/?ref=newsfeed GRUPPI

19.15 apertura porte

20.25: Gore Ritual

21.05: Cathartic melancholia

21.45: VultuR

22.35: No More Extasy

23.30: Slyther NOTE

Ingresso con contributo per gli artisti