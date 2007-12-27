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Descending into Inexorable Absence

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TRAIL OF TEARS
Winds of Disdain [EP]

24/05/24
FREAK KITCHEN
Everyone Gets Bloody

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21/05/24
CALIGULA’S HORSE
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

21/05/24
GLENN HUGHES
ORION, VIA LUCREZIA ROMANA 72 - CIAMPINO (RM)

21/05/24
THE CAVEMEN + KILLER KIN + MANDURIA
ARCI BELLEZZA - MILANO

22/05/24
WANG WEN
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

22/05/24
GLENN HUGHES
ALCATRAZ- MILANO

23/05/24
WOLVES IN THE THRONE ROOM
CAMPUS INDUSTRY, LARGO FRANCESCO ANTONIO SIMONINI 1 - PARMA

23/05/24
WOLVES IN THE THRONE ROOM + GAEREA + MORTIFERUM
CAMPUS INDUSTRY - PARMA

23/05/24
CCCP – FEDELI ALLA LINEA
CARROPONTE, VIA LUIGI GRANELLI 1 - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

23/05/24
LAURYYN
SGHETTO CLUB, VIA EMILIO ZAGO 16/B - BOLOGNA

23/05/24
UNDERTAKERS + EKBOM + ESTINZIONE
CIRCOLO DEV , VIA CAPO DI LUCCA 29/3G - BOLOGNA
DETTAGLI EVENTO
WOLVES IN THE THRONE ROOM + GAEREA + MORTIFERUM
23/05/2024
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
GRUPPI
19.45/20.20 – MORTIFERUM
20.45/21.30 – GAEREA
22.00/23.15 – WOLVES IN THE THRONE ROOM
NOTE
19.00 – Apertura porte
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