17/05/24
DEMON
Invincible
17/05/24
EXTORTIONIST
Devoid Of Love & Light
17/05/24
PALLBEARER
Mind Burns Alive
17/05/24
UFOMAMMUT
Hidden
17/05/24
NOCTURNUS AD
Unicursal
17/05/24
GATECREEPER
Dark Superstition
17/05/24
MARTY FRIEDMAN
Drama
17/05/24
SLASH
Orgy of the Damned
17/05/24
SOULLINE
Reflections
17/05/24
ANCIENT SETTLERS
Oblivion`s Legacy
17/05/24
ELEPHANT GYM
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
17/05/24
ISOLA ROCK (day two)
PALARISO - ISOLA ALLA SCALA (VR)
17/05/24
GLI ATROCI
ZIGGY CLUB, VIA MADAMA CRISTINA 66 - TORINO
17/05/24
OCTOBER TIDE + PONTE DEL DIAVOLO + ECHO + FOR THE STORMS
CSA ARCADIA, VIA LAGO DI TOVEL 18 - SCHIO (VI)
17/05/24
HOUR OF PENANCE
BIRRERIA SAN GIORGIO, VIA G. MARCONI 4 - COSTABISSARA (VI)
17/05/24
BIRDFLESH + GUINEAPIG + GRUMO
CIRCOLO DEV , VIA CAPO DI LUCCA 29/3G - BOLOGNA
17/05/24
ANCST + METHEDRINE + HELLCRAWLER + EXIT CATACOMB
ASTRO CLUB - FONTANAFREDDA (PN)
17/05/24
KAYLETH + METAL CAKTUS
IL BORGO, VIA BORGO 31 - MONTEBELLO VICENTINO (VI)
17/05/24
RUN CHICKEN RUN + IL MALPERTUGIO
METROPOLIS, VIA CALATAFIMI 37 - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)
18/05/24
FEUDALESIMO E LIBERTÀ (DAY ONE)
LIVE CLUB - TREZZO SULL\\\'ADDA (MI)