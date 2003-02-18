14/06/24
PERCHTA
D Muata
14/06/24
FU MANCHU
The Return of Tomorrow
14/06/24
XENERIS
Eternal Rising
14/06/24
MALIGNANCY
Discontinued
14/06/24
ANCIENT GUARD
Nightfall Enthroned
14/06/24
FELLWARDEN
Legend: Forged in Defiance
14/06/24
VENDEL
Out in the Fields
14/06/24
MONO
Oath
14/06/24
DENDERA
Mask of Lies
14/06/24
TORTURERS` LOBBY
Deadened Nerves
14/06/24
CROSSES
ALCATRAZ VIA VALTELLINA, 25 - MILANO
14/06/24
ROBUR CELTIC FEST (day 1)
BOSCO ALBERGATI, VIA LAVICHIELLE - CASTELFRANCO EMILIA (MO)
14/06/24
BLAST OF BEER FESTIVAL
BIRRIFICIO CURTIS CANAVA, STRADA RONCHEISE 15 - BAIRO (TO)
14/06/24
SOLSTIZIO FESTIVAL 2024
PARCO DELLE TERME - BOARIO
14/06/24
LA PRIMA ESTATE FESTIVAL
PARCO BUSSOLADOMANI - LIDO DI CAMAIORE (LU)
14/06/24
TROPICAL FUCK STORM
CENTRO STORICO - VAGLIO SERRA (AT)
14/06/24
VINTAGE VIOLENCE
FESTA PER LA LIBERTÀ DEI POPOLI - CASSANO D\'ADDA (MI)
14/06/24
ALTIN GÜN
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 SEGRATE (MI)
14/06/24
BIRD + STONED TALES
METROPOLIS, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)
15/06/24
ROBUR CELTIC FEST (day 2)
BOSCO ALBERGATI, VIA LAVICHIELLE - CASTELFRANCO EMILIA (MO)