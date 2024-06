DETTAGLI EVENTO DROPOUT KINGS + GUESTS 09/06/2024 ROCK\'N\'ROLL, VIA GIUSEPPE BRUSCHETTI 11 - MILANO https://www.facebook.com/events/726497029684944 GRUPPI

DROPOUT KINGS +

WAVES IN AUTUMN +

ERALISE +

DISTORTED VISIONS +

PLACELINE NOTE

Ingresso ridotto in lista prenotabile con un dm alla pagina di Versus Music Project o contattando le band di apertura: 15

Ingresso intero alla cassa: 18