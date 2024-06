DETTAGLI EVENTO NEBULA + MALOTA 10/06/2024 ALTROQUANDO, VIA CORNIANI 32 - ZERO BRANCO (TV) https://www.facebook.com/events/415295184688333?active_tab=about NOTE

Porte aperte alle 20:00

Ingresso ad offerta responsabile per gli artisti alla porta.

Riservato ai soci di Go Down Records aps.

Tesseramento digitale compilando questo modulo https://www.wallyfor.com/step1.php?idcode=5353