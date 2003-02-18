14/06/24
DENDERA
Mask of Lies
14/06/24
FU MANCHU
The Return of Tomorrow
14/06/24
XENERIS
Eternal Rising
14/06/24
ANCIENT GUARD
Nightfall Enthroned
14/06/24
VENDEL
Out in the Fields
14/06/24
TORTURERS` LOBBY
Deadened Nerves
14/06/24
NEW HORIZON
Conquerors
14/06/24
PERCHTA
D Muata
14/06/24
CRYPT SERMON
The Stygian Rose
14/06/24
FELLWARDEN
Legend: Forged in Defiance
10/06/24
NEBULA + MALOTA
ALTROQUANDO, VIA CORNIANI 32 - ZERO BRANCO (TV)
11/06/24
POLYPHIA
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)
11/06/24
MACHINE HEAD
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
11/06/24
COUNTERPARTS
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
12/06/24
SLAUGHTER TO PREVAIL
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
12/06/24
COUNTERPARTS
THE FACTORY, VIALE DEL LAVORO 7 - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)
12/06/24
EVANESCENCE
FIERA DI MILANO AREA CONCERTI - RHO
12/06/24
ALTIN GÜN
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA
12/06/24
PDD + MALAFAUNA
FESTA PER LA LIBERTÀ DEI POPOLI, VIA MAZZOLA ANGOLO VIALE EUROPA - CASSANO D\'ADDA (MI)
13/06/24
CROSSES
AUDITORIUM SAN DOMENICO - FOLIGNO