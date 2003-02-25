28/05/24
THE WARNING
Keep Me Fed
31/05/24
WITHERFall
Sounds of the Forgotten
31/05/24
VICOLO INFERNO
Circles
31/05/24
BLACK SABBATH
Anno Domini 1989-1995
31/05/24
RELIQA
Secrets of the Future
31/05/24
THE HOPE COSPIRACY
Tools Of Oppression / Rule By Deception
31/05/24
VERZAUBER
Frankincense & Vitriol
31/05/24
NESTOR
Teenage Rebel
31/05/24
THE TROOPS OF DOOM
A Mass to the Grotesque
31/05/24
HALCYON WAY
Night Crawling (EP)
29/05/24
METALLICA + GUESTS
IPPODROMO LA MURA - MILANO
31/05/24
VICIOUS RUMORS + CRYING STEEL + TBA
ZIGGY CLUB - TORINO
31/05/24
SECOND IMPACT FEST (day 1)
ASSOCIAZIONE EKIDNA, VIA LIVORNO 09 - SAN MARTINO SCUOLE CARPI (MODENA)
31/05/24
GRINDING FRIDAY
CIRCOLO DEV , VIA CAPO DI LUCCA 29/3G - BOLOGNA
31/05/24
HOUR OF PENANCE + GORY BLISTER + HADDAH
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA 5 - ERBA (CO)
31/05/24
ROSKO\'S
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO
31/05/24
LABYRINTH
DRUSO - RANICA (BG)
31/05/24
ROCK CAMP (day 1)
FRAZIONE PREPOTTO, 10D, 34011 DUINO AURISINA (TS)
31/05/24
DEROZER + GLI IMPOSSIBILI
PARCO TITTONI - DESIO (MB)
31/05/24
HILL METAL FEST
NEW MAGAZINE PUB - MASSAFRA (TA)