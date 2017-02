DETTAGLI EVENTO KREATOR + SEPULTURA + SOILWORK + ABORTED 21/02/2017 LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI) www.ticketone.it GRUPPI

KREATOR (ore 22:00) +

Sepultura (ore 20:30) +

Soilwork (ore 19:25) +

Aborted (ore 18:40) NOTE

Martedì 21 febbraio 2017

@Live Music Club - Trezzo sull'Adda (MI)

via G. Mazzini 58



Apertura cancelli ore 18:00

Il costo del biglietto è di €30 più diritti di prevendita. Prezzo in cassa €35

Le prevendite sono disponibili su Ticketone e rivendite autorizzate Data pazzesca confermo. Ovvio che i Sepultura senza i Fratelli Cavalera perdono tanto, comunque spero di esserci sicuramente soprattutto per Kreator e Aborted. 999 commentare giusto per rompere il c...o sentendosi magari anche brillanti eh? ora che l'hai detto, cosa farà la redazione? scriverà "gruppo che una volta si chiamava sepultura ma che ora meglio di no"? genio. Comunque data pazzesca, grande violenza, spero riuscirò ad esserci Già che ci sei perché non gli dici anche come chiamarsi? Certo che siete noiosi voi haters a prescindere. Non chiamateli Sepultura please!