DETTAGLI EVENTO DEVIN TOWNSEND PROJECT + BETWEEN THE BURIED AND ME + LEPROUS 07/02/2017 LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI) https://www.facebook.com/events/263807440658364/ GRUPPI

DEVIN TOWNSEND PROJECT

+ Between The Buried And Me

+ Leprous

NOTE

Prezzo del biglietto in prevendita: €27,00+d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €32,00