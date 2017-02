DETTAGLI EVENTO ASKING ALEXANDRIA + THE WORD ALIVE + SILENT SCREAMS 09/03/2017 ALCATRAZ - MILANO www.ticketone.it GRUPPI

Asking Alexandria +

The Word Alive +

Silent Screams NOTE

Giovedý 9 marzo 2017

@Alcatraz - Milano

via Valtellina, 25



Biglietto in prevendita 25 euro + d.d.p.

Biglietto in cassa 30 euro

Prevendite disponibili da venerdý 16 settembre alle ore 10.00 su Ticketone, BookingShow, VivaTicket e Mailticket