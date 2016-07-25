      Privacy Policy
 
IN EVIDENZA
Album

Dark Lunacy
The Rain After the Snow
Demo

Clouds
Departe
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

23/01/17
INFAMOVS
Under the Seals of Death:

23/01/17
EKPYROSIS
Asphyxiating Devotion

25/01/17
CODE
Lost Signal

25/01/17
ABORYM
Shifting.negative

27/01/17
AKOMA
Revangels

27/01/17
PRIDE OF LIONS
Fearless

27/01/17
ANNIHILATOR
Triple Threat

27/01/17
XANDRIA
Theater Of Dimensions

27/01/17
DIABLERIE
The Catalyst vol 1: Control

27/01/17
FALL OF CARTHAGE
The Longed-For Reckoning

CONCERTI

25/01/17
SABATON + ACCEPT + guest TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

27/01/17
DESTRAGE
CHALET CLUB - TORINO

27/01/17
WARRIOR SOUL + DANCING CRAP
LET IT BEER - ROMA

27/01/17
DEVASTATION INC. + THRASHICIDIO
DEVIL KISS ROCK CLUB - OLBIA

28/01/17
STONEDRIFT + DEATH O MATIC
GASOLINE ROAD BAR - LENTIGIONE (RE)

28/01/17
DEVASTATION INC. + DEATHCRUSH + ANGKAR + UBIQUITY
QUEVA ROCK - QUARTUCCIU (CA)

28/01/17
BUTTERFLY BOMB METAL FEST
CENTRO RICREATIVO UNDERGROUND - PERUGIA

29/01/17
HAMMERFALL + GLORYHAMMER + LANCER
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

03/02/17
DESTRAGE + GUEST
SOUND MUSIC CLUB - FRATTAMAGGIORE (NA)

03/02/17
EXTREMA
DAGDA LIVE CLUB - BORGO PRIOLO (PV)
DETTAGLI EVENTO
EXTREMA
11/02/2017
MIDIAN LIVE - CREMONA
GRUPPI
Extrema
NOTE
Costi e orari TBA
ULTIMI COMMENTI
18/01/2017 - 17:43
OBITUARY: ascolta il nuovo singolo
17/01/2017 - 12:36
HELLOWEEN: in Italia a novembre
15/01/2017 - 15:23
ZAKK WYLDE: pubblicato il video di ''Lost Prayer''
21/01/2017 - 11:32
SIKTH: annunciato il terzo album, ecco i primi dettagli
21/01/2017 - 15:40
SOEN: ecco il video di 'Lucidity'
20/01/2017 - 17:27
RHAPSODY OF FIRE: annunciato un disco di brani ri-registrati
25/07/2016 - 11:54
JINJER: ecco il video di 'I Speak Astronomy'
19/01/2017 - 20:03
JUDAS PRIEST: ecco la versione live di 'Locked In'
21/01/2017 - 07:22
HAVOK: online il nuovo lyric video
21/01/2017 - 12:37
VEXOVOID: il 28 gennaio a Modena, ecco gli altri gruppi
ULTIMI COMMENTI
21/01/2017
Articolo
SINE QUA NON
# 19 - 'The Gallery' e 'The Jester Race'
14/01/2017
Articolo
I 100 MIGLIORI DISCHI BLACK METAL
La recensione
16/01/2017
Intervista
OVERKILL
Grazie mille, Italia!
13/01/2017
Live Report
TRICK OR TREAT + SOUL SELLER + HELL`S GUARDIAN
Mephisto Rock Cafe, Lu Monferrato (AL) - 06/01/2017
18/01/2017
Intervista
ROOT
Stay Proud!
ULTIMI COMMENTI
94
80
88
82
70
71
75
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     