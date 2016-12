DETTAGLI EVENTO ISOLA ROCK WINTER 04/02/2017 VILLA BOSCHI - ISOLA DELLA SCALA (VR) https://it-it.facebook.com/Isolarock/ GRUPPI

Sandness ore 21:00 +

Anticlockwise ore 22:00 +

Animae Silentes ore 23:00 +

Eternal Idol ore 00:00

NOTE

Sabato 4 febbraio 2017

@Villa Boschi - Isola della Scala (VR)

via Boschi, 1



ISOLA ROCK (Winter edition) + Fiera della Musica e del Disco organizzata all'interno delle stanze della villa. Di seguito i dettagli:



L dove c' Musica - Fiera della musica e del disco

Apertura dalle 10 del mattino fino alla chiusura della manifestazione

In esposizione:

- dischi e vinili da collezione

- libri e fumetti

- accessori e memorabilia

- strumenti musicali artigianali e di liuteria

- minuteria musicale

- oggettistica homemade e molto altro!

Lista degli espositori presente all'interno del sito www.associazioneibutei.org