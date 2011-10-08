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BAPHOMET`S BLOOD + CANCRENA
06/01/2017
ISTANBUL CAFE' - SQUINZANO (LE)
https://www.facebook.com/events/1151943621548787/
GRUPPI
Baphomet's Blood +
Cancrena
NOTE
Venerdì 6 gennaio 2017
@Istanbul Café - Squinzano (LE)
via stazione, 18

Inizio concerti ore 22:00
Ingresso 4 euro
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