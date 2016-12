DETTAGLI EVENTO DESTRUCTION + NERVOSA + REZET + MURDER SPREE 03/02/2017 KARISMA - FOGGIA https://www.facebook.com/events/1317813611614375/ GRUPPI

DESTRUCTION +

Nervosa +

Rezet +

Murder Spree NOTE

Venerdì 3 febbraio 2017

@Karisma - Foggia

corso del Mezzogiorno, 35



Ingresso 15 euro

Le prevendite saranno in vendita a partire dal 12 dicembre presso il Fovea Caffè di Foggia (via Duomo, 5), mentre per coloro che non sono della zona è possibile prenotare o acquistare la prevendita contattando gli organizzatori.