DETTAGLI EVENTO CHILDREN OF BODOM + FOREVER STILL + ONI 22/03/2017 LIVE MUSIC CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI) https://www.facebook.com/events/349021208795541/ GRUPPI

Children of Bodom

"20 Years Down And Dirty" tour

+ Forever Still +

Oni NOTE

Orari TBA



Prezzo in cassa € 32

Se acquisti on line € 27 + diritti di prevendita