31/03/17
ARCH ENEMY
As The Stages Burn!
31/03/17
SLAGMAUR
Thill Smitts Terror
31/03/17
CRAWLER
Hell Sweet Hell
31/03/17
ROCKSTAR FRAME
Bullet for Birthday
31/03/17
TOXPACK
Schall und Rausch
31/03/17
IMMINENCE
This is Goodbye
31/03/17
BEYOND DESCRIPTION
The Robotized World
31/03/17
HEXA MERA
Enlightenment
31/03/17
NECROBLOOD
Collapse of the Human Race
31/03/17
BODY COUNT
Bloodlust
29/03/17
AMON AMARTH + DARK TRANQUILLITY + OMNIUM GATHERUM
TBA - BOLOGNA
29/03/17
BLAZE BAYLEY
TITTY TWISTER - PARMA
30/03/17
BLAZE BAYLEY
OFFICINE SONORE - VERCELLI
31/03/17
CADAVERIA
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
31/03/17
PYOGENESIS + STEEL CITY HEROES + IGNIS CREATIO
BARRIO'S - MILANO
01/04/17
DEATHLESS LEGACY + guest TBA
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
01/04/17
TYGERS OF PAN TANG + guest TBA
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
01/04/17
ARCANA OPERA + QAANAAQ + I AM LETHE
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)
01/04/17
DECLAPIDE
D-LOUNGE - DERVIO (LC)
01/04/17
ANCILLOTTI + AETERNAL SEPRIUM + EREGION
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)