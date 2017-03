DETTAGLI EVENTO DEAD INFECTION + CEREBRAL EFFUSION + OBSCENITY + OTHER 22/04/2017 ELYON CLUB - ROZZANO (MI) https://www.facebook.com/events/1602001466780666/ GRUPPI

PURULENT DEATHFEST III - day 1:



Dead Infection

Cerebral Effusion

Obscenity

Demonomancy

Ekpyrosis

Daemusinem

Suicidal Causticity

Despising age

Consumed by Vultures

Pit of Toxic Slime

Gangrenectomy

NOTE

PREVENDITA

http://purulentdeathfest.altervista.org/



Sabato euro 18,00

Domenica euro 8,00

2 giorni euro 23,00



IN CASSA



Sabato euro 20,00

Domenica euro 10,00

2 giorni euro 25,00