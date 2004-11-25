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TITTY TWISTER - PARMA

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BLAZE BAYLEY
OFFICINE SONORE - VERCELLI

31/03/17
CADAVERIA
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

31/03/17
PYOGENESIS + STEEL CITY HEROES + IGNIS CREATIO
BARRIO'S - MILANO

01/04/17
DEATHLESS LEGACY + guest TBA
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

01/04/17
TYGERS OF PAN TANG + guest TBA
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

01/04/17
ARCANA OPERA + QAANAAQ + I AM LETHE
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

01/04/17
DECLAPIDE
D-LOUNGE - DERVIO (LC)

01/04/17
ANCILLOTTI + AETERNAL SEPRIUM + EREGION
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)
DETTAGLI EVENTO
DEAD INFECTION + CEREBRAL EFFUSION + OBSCENITY + OTHER
22/04/2017
ELYON CLUB - ROZZANO (MI)
https://www.facebook.com/events/1602001466780666/
GRUPPI
PURULENT DEATHFEST III - day 1:

Dead Infection
Cerebral Effusion
Obscenity
Demonomancy
Ekpyrosis
Daemusinem
Suicidal Causticity
Despising age
Consumed by Vultures
Pit of Toxic Slime
Gangrenectomy
NOTE
PREVENDITA
http://purulentdeathfest.altervista.org/

Sabato euro 18,00
Domenica euro 8,00
2 giorni euro 23,00

IN CASSA

Sabato euro 20,00
Domenica euro 10,00
2 giorni euro 25,00
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