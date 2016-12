DETTAGLI EVENTO VEXOVOID + ATOMIC MASSACRE + DEVASTATION INC. + OTHERS 25/12/2016 SANTA CROCE ROCK CITY - SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) https://www.facebook.com/events/684830741693889/ GRUPPI

CHRISTMAS SLAUGHTER FEST con:



20-20.40 ADEPTOR

20.55-21.35 SHENANIGANS

21.50-22.30 APOCALYPTIC SALVATION

22.45-23.25 ADVERSOR

23.40-00.20 DEVASTATION INC.

00.35-01.15 ATOMIC MASSACRE

1.30-2.10 VEXOVOID

NOTE

Ingresso rigorosamente GRATUITO CON TESSERA AICS

(costo della tessera 5 euro e valida fino al 31 dicembre 2017)

Contributo volontario 2.