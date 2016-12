DETTAGLI EVENTO DARK LUNACY 14/01/2017 ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA https://www.facebook.com/events/182770435524983/ GRUPPI

DARK LUNACY - The Rain After the Snow release party NOTE

Sabato 14 gennaio 2017

@Alchemica Music Club - Bologna

via dei Lapidari, 8/B



Solo per questa occasione, tre diverse tipologie di biglietto:

5: Ingresso al concerto

12: Ingresso al concerto + CD The Rain After the Snow

20: Ingresso al concerto + Vinile + CD The Rain After the Snow



Orari TBA