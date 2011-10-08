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CASALE DEL SOLE - CIVITAVECCHIA (RM)

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FREAKOUT CLUB - BOLOGNA
DETTAGLI EVENTO
L`INCUBO FEST
05/01/2017
CASALE DEL SOLE - CIVITAVECCHIA (RM)
https://www.facebook.com/events/345773279132496
GRUPPI
Kernies +
Nofu +
Not Sober At All +
Nofuck +
Cockroaches
NOTE
Giovedì 5 gennaio 2017
@Il Casale del Sole - Civitavecchia (RM)
via M. Stella, 5

Ingresso con sottoscrizione libera
Inizio concerti ore 21:00
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