01/01/17
FUNERAL MOURNING
Descent MMXV
06/01/17
MAGNUM
The Valley Of Tears - The Ballads
06/01/17
NIGHTLAND
Obsession (versione Deluxe)
09/01/17
MAZE OF SOTHOTH
Soul Demise
10/01/17
MINRAUD
Vox Populi
13/01/17
BLACK ANVIL
As Was
13/01/17
MYSTIC PROPHECY
Vengeance (Ristampa)
13/01/17
WARPATH
Bullets for a Desert Session
13/01/17
CROSSBONES
WWIII
13/01/17
CODE ORANGE
Forever
31/12/16
SPEED STROKE + ROADLESS
OFFICINE SONORE - VERCELLI
03/01/17
FROM ICE TO FIRE + VISCERAL GRAVE
SPAZIO CULTURALE - RAGUSA
05/01/17
L`INCUBO FEST
CASALE DEL SOLE - CIVITAVECCHIA (RM)
06/01/17
BAPHOMET`S BLOOD + CANCRENA
ISTANBUL CAFE' - SQUINZANO (LE)
07/01/17
DEMONOMANCY + MEFITIC + NECRO + EKPYROSIS + UNCREATION
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)
07/01/17
METAL XMAS
CUEVA ROCK - CAGLIARI
07/01/17
ERUPTING DEATH NIGHT
CAFFE` DECO` MUSIC HALL - FIRENZE
07/01/17
SNEI AP + DOCTOR FEAST
LA FONTANA RISTOBAR - BUROLO (TO)
07/01/17
DECLAPIDE + BLAZE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
07/01/17
AD HOMINEM + HOMSELVAREG
ELYON CLUB - ROZZANO (MI)