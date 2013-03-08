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ELYON CLUB - ROZZANO (MI)
DETTAGLI EVENTO
MOTORFINGERS + LA STRANGE
21/01/2017
BE MOVIE - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)
https://www.facebook.com/events/383232872017307/
GRUPPI
REBEL CIRCLE NIGHT - con:
Motorfingers +
La Strange
NOTE
Sabato 21 gennaio 2017
@Be Movie - Sant'Ilario d'Enza (RE)
via Roma, 6

Ingresso gratuito
Inizio concerti ore 22:00
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