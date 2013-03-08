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TRICK OR TREAT+ GUESTS
MEPHISTO ROCK CAFE - LU MONFERRATO (AL)

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CAFFE` DECO` MUSIC HALL - FIRENZE

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SNEI AP + DOCTOR FEAST
LA FONTANA RISTOBAR - BUROLO (TO)

07/01/17
DECLAPIDE + BLAZE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

07/01/17
AD HOMINEM + HOMSELVAREG
ELYON CLUB - ROZZANO (MI)
DETTAGLI EVENTO
SAIL AWAY + DAYSLIVED + ELECTRIC UNIVERSE
14/01/2017
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)
https://www.facebook.com/events/187015761770181/
GRUPPI
Sail Away +
Dayslived +
Electric Universe
NOTE
Sabato 14 gennaio 2017
@Padiglione 14 - Collegno (TO)
corso Pastrengo, 40

Apertura porte ore 21:30
Ingresso 5 euro
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