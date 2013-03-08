      Privacy Policy
 
IN EVIDENZA
Album

Dark Lunacy
The Rain After the Snow
Demo

The Black Crown
Fragments
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

09/01/17
MAZE OF SOTHOTH
Soul Demise

10/01/17
MINRAUD
Vox Populi

13/01/17
SEPULTURA
Machine Messiah

13/01/17
MYSTIC PROPHECY
Vengeance (Ristampa)

13/01/17
BLACK ANVIL
As Was

13/01/17
CODE ORANGE
Forever

13/01/17
PAIN OF SALVATION
In The Passing Light Of Day

13/01/17
GOTTHARD
Silver

13/01/17
VICTORIUS
Heart Of The Phoenix

13/01/17
ACCEPT
Restless and Live

CONCERTI

09/01/17
LES DISCRETS
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

13/01/17
ULVEDHARR + HELSLAVE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

14/01/17
ULVEDHARR + HELSLAVE
DAEVACIAN - BRUINO (TO)

14/01/17
MOTH`S CIRCLE FLIGHT + SINPHOBIA
BE MOVIE - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

14/01/17
SURGE ASSAULT + EKPYROSIS + UNCTORIS
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

14/01/17
DARK LUNACY
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

14/01/17
SAIL AWAY + DAYSLIVED + ELECTRIC UNIVERSE
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)

15/01/17
DISCOMFORT + FALSE LIGHT
CIRCOLO QUADRO - CITTADELLA (PD)

18/01/17
EPICA + POWERWOLF
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

19/01/17
DOOGIE WHITE + IBRIDOMA + LACEBLACK
JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA
DETTAGLI EVENTO
EPITAPH + SIDHE
04/02/2017
BROS - VALHALLA RISING - BORGO TICINO (NO)
GRUPPI
Epitaph +
Sidhe
NOTE
Sabato 4 febbraio 2017
@Bros - Valhalla Rising - Borgo Ticino (NO)
via Sempione, 48

Costi e orari TBA
ULTIMI COMMENTI
07/01/2017 - 20:44
STEVEN WILSON: ascolta un'anteprima del nuovo album
25/07/2016 - 11:54
JINJER: ecco il video di 'I Speak Astronomy'
07/01/2017 - 22:19
DEEP PURPLE: i dettagli dell'EP ''Time for Bedlam''
06/01/2017 - 23:38
COGNITIVE: il cantante lascia la band
06/01/2017 - 16:36
BLACK STAR RIDERS: nuovo video disponibile
05/01/2017 - 12:08
ACCEPT: disponibile il live video di ''Fast as a Shark''
06/01/2017 - 16:32
GRAHAM BONNET BAND: ecco il video di Rider
06/01/2017 - 11:08
ELUVEITIE: ecco la nuova formazione al completo
04/01/2017 - 18:47
BLAZE BAYLEY: a marzo il nuovo disco, ecco i dettagli
04/01/2017 - 12:33
CANDLEMASS: a marzo live a Brescia per il Doom Over Brixia
ULTIMI COMMENTI
07/01/2017
Articolo
DONNE ROCCIOSE
# 36 - The Great Kat
28/12/2016
Live Report
CHRISTMAS SLAUGHTER FEST
Santa Croce Rock City, Santa Croce sull’Arno (PI), 25/12/2016
05/01/2017
Articolo
IL VINILE
Il morto è ritornato dal suo funerale
18/12/2016
Articolo
MITOLOGIA, LETTERATURA E METAL
#9 - I POETI DEL NORD (PARTE QUARTA)
08/03/2013
Articolo
SLAYER
Silent Scream - L'analisi dei testi
ULTIMI COMMENTI
86
90
75
58
58
89
99
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     