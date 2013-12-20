13/02/17
SORTILEGE
Metamorphose
13/02/17
ALEPH
Exhumed Alive
13/02/17
GLOSON
Grimen
15/02/17
SONS OF REVOLUTION
Sons of Revolution
17/02/17
MORTA SKULD
Wounds Deeper than Time
17/02/17
HYMN
Perish
17/02/17
MORD`A`STIGMATA
Hope
17/02/17
BENIGHTED
Necrobreed
17/02/17
HATE UNBOUND
Plague
17/02/17
JUNKYARD DRIVE
Sin & Tonic
15/02/17
THE BROWNING + GUESTS
EKIDNA - CARPI (MO)
16/02/17
NECRODEATH + RESUMED + BRAND NEW PUNCH + IN ALL SENSE + WOLFEAR
HADES LIVE MUSIC PUB - NAPOLI
16/02/17
THE BROWNING + GUESTS
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
17/02/17
DESASTER + HANDFUL OF HATE + PROFANAL + INSANEHEAD
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
17/02/17
EXTREMA
JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA
17/02/17
DOYLE + HOLLYWOOD GROUPIES
LEGEND CLUB - MILANO
17/02/17
HIEROPHANT + LA CASTA + ISTMO
MOCAMBO - SANTERAMO IN COLLE (BA)
17/02/17
BLAZE OF SORROW + SVLFVR + AVOID OF LIGHT
BLOCCO MUSIC HALL - SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)
18/02/17
DESTRAGE + FALL OF MINERVA + SINATRAS + KOCISS
K2 MUSIC PLACE - VICENZA
18/02/17
DESASTER + HANDFUL OF HATE + PROFANAL + NECROMORBID + INSANEHEAD
CYCLE - CALENZANO (FI)