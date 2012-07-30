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The Bird of Bad Weather

15/03/17
DEMONIC RESURRECTION
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Punishment for the Infidels

17/03/17
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Abhorrent Manifestation

CONCERTI

14/03/17
ILL NINO + GUEST
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

14/03/17
ANTHRAX + THE RAVEN AGE
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

15/03/17
ILL NINO + GUEST
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

15/03/17
GORGOROTH + MELECHESH
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

17/03/17
HOUR OF PENANCE
CYCLE CLUB - PRATO

17/03/17
GORGOROTH + MELECHESH
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

18/03/17
HOUR OF PENANCE
PROGETTO MAYHEM - TORINO

18/03/17
MESMERIZE + LE ORIGINI DEL PIOMBO
HI FOLKS - VITTUONE (MI)

18/03/17
CRYING STEEL + MADHOUR + SNARLIN` DOGZ
COMUNITA` GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)

22/03/17
CHILDREN OF BODOM + FOREVER STILL + ONI
LIVE MUSIC CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
DETTAGLI EVENTO
DEATHLESS LEGACY + guest TBA
01/04/2017
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
https://www.facebook.com/events/1916986525190773/
GRUPPI
Deathless Legacy +
Guest TBA
NOTE
Costi e orari TBA
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NERO DI MARTE: si separano dal batterista
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BODY COUNT: ascolta un nuovo brano
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CRAZY LIXX: disponibile l'audio di Snakes In Paradise
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JON DETTE: workshop a Trezzo sull'Adda domani sera
12/03/2017 - 13:55
THANATOS: il batterista lascia la band
12/03/2017 - 10:31
VOIVOD: in arrivo la ristampa del catalogo Noise Records

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