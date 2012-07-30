15/03/17
KREYSKULL
The Bird of Bad Weather
15/03/17
DEMONIC RESURRECTION
Dashavatar
15/03/17
HARVEST GULGALTHA
Altars of Devotion
17/03/17
AEVUM
Dischronia
17/03/17
DOUBLE CRUSH SYNDROME
Die For Rock N Roll
17/03/17
DUSIUS
Memory of a Man
17/03/17
FEN
Winter
17/03/17
VENENUM
Trance of Death
17/03/17
DOWNFALL
Punishment for the Infidels
17/03/17
ASCENDED DEAD
Abhorrent Manifestation
14/03/17
ILL NINO + GUEST
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
14/03/17
ANTHRAX + THE RAVEN AGE
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
15/03/17
ILL NINO + GUEST
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
15/03/17
GORGOROTH + MELECHESH
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
17/03/17
HOUR OF PENANCE
CYCLE CLUB - PRATO
17/03/17
GORGOROTH + MELECHESH
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
18/03/17
HOUR OF PENANCE
PROGETTO MAYHEM - TORINO
18/03/17
MESMERIZE + LE ORIGINI DEL PIOMBO
HI FOLKS - VITTUONE (MI)
18/03/17
CRYING STEEL + MADHOUR + SNARLIN` DOGZ
COMUNITA` GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)
22/03/17
CHILDREN OF BODOM + FOREVER STILL + ONI
LIVE MUSIC CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)