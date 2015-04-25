27/02/17
ELECTRIC AGE
Sleep of the Silent King
01/03/17
KATHAROS
Exuvian Heraldry
01/03/17
MADNESS OF SORROW
N.W.O. - The Beginning
01/03/17
CRYPTIC BROOD
Brain Eater
03/03/17
THRASH BOMBZ
Master of the Dead
03/03/17
NORTHERN BLUES
Splitmind
03/03/17
SKELETOON
Ticking Clock
03/03/17
WOLFHEART
Tyhjyys
03/03/17
ANCARA
Garden of Chains
03/03/17
SAURON
The Baltic Fog (vinile)
26/02/17
DEAD CONGREGATION + THE GREAT OLD ONES + INTO DARKNESS (D) + GUEST
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
03/03/17
HOUR OF PENANCE
TRAFFIC CLUB - ROMA
03/03/17
SYMPHONIC METAL NIGHT
CIRCUS - SCANDICCI (FI)
04/03/17
DEATHLESS LEGACY + guest TBA
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)
04/03/17
SCUORN + SELVANS + PARODOS
FONDI DI BAIA - BACOLI (NA)
04/03/17
AMASSADO + KEEP THE PROMISE + STONEDRIFT
EKIDNA - CARPI (MO)
04/03/17
ARCANA OPERA
HELLS ANGELS MC - VICENZA
04/03/17
RIUL DOAMNEI + APOCRYPHAL
SOTTOSOPRA PUB - TREGNANO (VR)
09/03/17
ASKING ALEXANDRIA + THE WORD ALIVE + SILENT SCREAMS
ALCATRAZ - MILANO
09/03/17
ROTTING CHRIST + guests
DEMODE CLUB - BARI