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20/01/17
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Under the Seals of Death:

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Lost Signal

25/01/17
ABORYM
Shifting.negative

27/01/17
PRIDE OF LIONS
Fearless

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20/01/17
ROTTEN WINTER DEATHFEST (day 1)
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

20/01/17
GRAVE MIASMA + SATANISMO CALIBRO 9 + FUOCO FATUO + MAZE OF SOTHOTH
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

21/01/17
ROTTEN WINTER DEATHFEST (day 2)
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

21/01/17
OPERA MACABRA
KELLER FACTORY - CURNO (BG)

21/01/17
GRAVE MIASMA + VOIDS OF VOMIT + HUMUS + GRUMO + GUEST
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

21/01/17
SYMPHONIC METAL NIGHT
CAFFE` DECO` MUSIC HALL - FIRENZE

21/01/17
MOTORFINGERS + LA STRANGE
BE MOVIE - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

21/01/17
DEVASTATION INC. + VEXOVOID
ANGELO AZZURRO - GENOVA

25/01/17
SABATON + ACCEPT + guest TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

27/01/17
DESTRAGE
CHALET CLUB - TORINO
DETTAGLI EVENTO
DEVASTATION INC. + VEXOVOID
21/01/2017
ANGELO AZZURRO - GENOVA
https://www.facebook.com/events/1614829758825378/
GRUPPI
Devastation Inc. (release party) +
Vexovoid
NOTE
Inizio ore 22.30
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19/01/2017 - 17:59
RAMMSTEIN: annunciato un nuovo DVD
19/01/2017 - 20:03
JUDAS PRIEST: ecco la versione live di Locked In
19/01/2017 - 18:06
WARBRINGER: ecco il video di 'Silhouettes'
19/01/2017 - 17:30
NECROWRETCH: online un nuovo brano
19/01/2017 - 15:28
DEVASTATION INC.: in concerto ad Olbia e Cagliari
18/01/2017 - 17:43
OBITUARY: ascolta il nuovo singolo
18/01/2017 - 19:52
JACK RUSSEL`S GREAT WHITE: guarda il nuovo video
18/01/2017 - 07:34
GRIM REAPER: parzialmente amputata la gamba di Steve Grimmett (UPDATE!)
18/01/2017 - 18:05
WINTERSUN: diffusa la tracklist del nuovo disco
17/01/2017 - 12:36
HELLOWEEN: in Italia a novembre
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16/01/2017
Intervista
OVERKILL
Grazie mille, Italia!
13/01/2017
Live Report
TRICK OR TREAT + SOUL SELLER + HELL`S GUARDIAN
Mephisto Rock Cafe, Lu Monferrato (AL) - 06/01/2017
18/01/2017
Intervista
ROOT
Stay Proud!
17/01/2017
Intervista
DELIRIUM X TREMENS
Cosa può raccontarci un alito di vento?
28/12/2016
Live Report
CHRISTMAS SLAUGHTER FEST
Santa Croce Rock City, Santa Croce sull’Arno (PI), 25/12/2016
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