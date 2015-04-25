      Privacy Policy
 
IN EVIDENZA
Album

Immolation
Atonement
Demo

Mindlane
Unspoken Silence
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

27/02/17
ELECTRIC AGE
Sleep of the Silent King

01/03/17
KATHAROS
Exuvian Heraldry

01/03/17
MADNESS OF SORROW
N.W.O. - The Beginning

01/03/17
CRYPTIC BROOD
Brain Eater

03/03/17
THRASH BOMBZ
Master of the Dead

03/03/17
NORTHERN BLUES
Splitmind

03/03/17
SKELETOON
Ticking Clock

03/03/17
WOLFHEART
Tyhjyys

03/03/17
ANCARA
Garden of Chains

03/03/17
SAURON
The Baltic Fog (vinile)

CONCERTI

26/02/17
DEAD CONGREGATION + THE GREAT OLD ONES + INTO DARKNESS (D) + GUEST
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

03/03/17
HOUR OF PENANCE
TRAFFIC CLUB - ROMA

03/03/17
SYMPHONIC METAL NIGHT
CIRCUS - SCANDICCI (FI)

04/03/17
DEATHLESS LEGACY + guest TBA
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

04/03/17
SCUORN + SELVANS + PARODOS
FONDI DI BAIA - BACOLI (NA)

04/03/17
AMASSADO + KEEP THE PROMISE + STONEDRIFT
EKIDNA - CARPI (MO)

04/03/17
ARCANA OPERA
HELLS ANGELS MC - VICENZA

04/03/17
RIUL DOAMNEI + APOCRYPHAL
SOTTOSOPRA PUB - TREGNANO (VR)

09/03/17
ASKING ALEXANDRIA + THE WORD ALIVE + SILENT SCREAMS
ALCATRAZ - MILANO

09/03/17
ROTTING CHRIST + guests
DEMODE CLUB - BARI
DETTAGLI EVENTO
TRIVIUM + SIKTH
13/03/2017
MAGAZZINI GENERALI - MILANO
GRUPPI
Trivium +
Sikth
NOTE
Costi e orari TBA
ULTIMI COMMENTI
24/02/2017 - 21:49
W.A.S.P.: due date in Italia a novembre per i venticinque anni di 'The Crimson Idol'
22/02/2017 - 10:55
COLONY OPEN AIR: confermati anche i Kreator
24/02/2017 - 16:36
WARBRINGER: ascolta la nuova ''Shellfire''
25/02/2017 - 12:29
THE DILLINGER ESCAPE PLAN: la data di Bologna sarà recuperata a luglio
23/02/2017 - 18:56
DISMA: ascolta la titletrack del nuovo EP
17/02/2017 - 13:22
DIMMU BORGIR: disponibile un primo estratto dal nuovo doppio DVD
23/02/2017 - 16:30
PESTILENCE: si preparano a pubblicare un nuovo disco
24/02/2017 - 16:45
SVART CROWN: disponibile il nuovo video
14/02/2017 - 01:30
NILE: Dallas Toler-Wade lascia la band
24/02/2017 - 16:50
SIX FEET UNDER: online il playthrough di un nuovo brano
ULTIMI COMMENTI
25/04/2015
Articolo
DONNE ROCCIOSE
# 23 - Sharon den Adel
20/02/2017
Articolo
BLACK METAL:
INTO THE ABYSS
La recensione
22/02/2017
Live Report
DESASTER + GUESTS
Circolo Colony, Brescia, 17/02/17
09/02/2017
Live Report
DESTRAGE + WHATTAFUCK!? + THE BIG SOUTH MARKET + LOTUS HATERS
Bari, Demodé Club, 04/02/2017
15/02/2017
Intervista
WINTERSUN
Epicità pura
ULTIMI COMMENTI
86
84
75
80
85
92
76
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     