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GRAVE MIASMA + VOIDS OF VOMIT + HUMUS + GRUMO + GUEST
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

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SYMPHONIC METAL NIGHT
CAFFE` DECO` MUSIC HALL - FIRENZE

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BE MOVIE - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

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ANGELO AZZURRO - GENOVA

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LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

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WARRIOR SOUL + DANCING CRAP
LET IT BEER - ROMA

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DEVASTATION INC. + THRASHICIDIO
DEVIL KISS ROCK CLUB - OLBIA
DETTAGLI EVENTO
BUTTERFLY BOMB METAL FEST
28/01/2017
CENTRO RICREATIVO UNDERGROUND - PERUGIA
https://www.facebook.com/events/1691902384440516/
GRUPPI
BUTTERFLY BOMB METAL FEST - con:
Oranjeboom +
Signs Preyer +
Rock Brigade
NOTE
Sabato 28 gennaio 2017
@Centro Ricreativo Undeground - Perugia
via Madonna Alta

Contributo ingresso tesserati €3
Contributo ingresso e tessera €8
Inizio concerti ore 22:00
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