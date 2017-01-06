23/01/17
EKPYROSIS
Asphyxiating Devotion
23/01/17
INFAMOVS
Under the Seals of Death:
25/01/17
CODE
Lost Signal
25/01/17
ABORYM
Shifting.negative
27/01/17
AKOMA
Revangels
27/01/17
PRIDE OF LIONS
Fearless
27/01/17
ANNIHILATOR
Triple Threat
27/01/17
BEHEADED
Beast Incarnate
27/01/17
KREATOR
Gods Of Violence
27/01/17
DESERTED FEAR
Dead Shores Rising
25/01/17
SABATON + ACCEPT + TWILIGHT FORCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
27/01/17
DESTRAGE
CHALET CLUB - TORINO
27/01/17
WARRIOR SOUL + DANCING CRAP
LET IT BEER - ROMA
27/01/17
DEVASTATION INC. + THRASHICIDIO
DEVIL KISS ROCK CLUB - OLBIA
28/01/17
STONEDRIFT + DEATH O MATIC
GASOLINE ROAD BAR - LENTIGIONE (RE)
28/01/17
DEVASTATION INC. + DEATHCRUSH + ANGKAR + UBIQUITY
QUEVA ROCK - QUARTUCCIU (CA)
28/01/17
BUTTERFLY BOMB METAL FEST
CENTRO RICREATIVO UNDERGROUND - PERUGIA
29/01/17
HAMMERFALL + GLORYHAMMER + LANCER
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
03/02/17
DESTRAGE + GUEST
SOUND MUSIC CLUB - FRATTAMAGGIORE (NA)
03/02/17
EXTREMA + NODE
DAGDA LIVE CLUB - BORGO PRIOLO (PV)