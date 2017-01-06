      Privacy Policy
 
IN EVIDENZA
Album

Dark Lunacy
The Rain After the Snow
Demo

Clouds
Departe
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

23/01/17
EKPYROSIS
Asphyxiating Devotion

23/01/17
INFAMOVS
Under the Seals of Death:

25/01/17
CODE
Lost Signal

25/01/17
ABORYM
Shifting.negative

27/01/17
AKOMA
Revangels

27/01/17
PRIDE OF LIONS
Fearless

27/01/17
ANNIHILATOR
Triple Threat

27/01/17
BEHEADED
Beast Incarnate

27/01/17
KREATOR
Gods Of Violence

27/01/17
DESERTED FEAR
Dead Shores Rising

CONCERTI

25/01/17
SABATON + ACCEPT + TWILIGHT FORCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

27/01/17
DESTRAGE
CHALET CLUB - TORINO

27/01/17
WARRIOR SOUL + DANCING CRAP
LET IT BEER - ROMA

27/01/17
DEVASTATION INC. + THRASHICIDIO
DEVIL KISS ROCK CLUB - OLBIA

28/01/17
STONEDRIFT + DEATH O MATIC
GASOLINE ROAD BAR - LENTIGIONE (RE)

28/01/17
DEVASTATION INC. + DEATHCRUSH + ANGKAR + UBIQUITY
QUEVA ROCK - QUARTUCCIU (CA)

28/01/17
BUTTERFLY BOMB METAL FEST
CENTRO RICREATIVO UNDERGROUND - PERUGIA

29/01/17
HAMMERFALL + GLORYHAMMER + LANCER
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

03/02/17
DESTRAGE + GUEST
SOUND MUSIC CLUB - FRATTAMAGGIORE (NA)

03/02/17
EXTREMA + NODE
DAGDA LIVE CLUB - BORGO PRIOLO (PV)
DETTAGLI EVENTO
SLAUGHTER METAL FEST
04/02/2017
HARRIS PUB - SCANDIANO (RE)
https://www.facebook.com/events/250371012064564/
GRUPPI
Apocalyptic Salvation +
Explorer +
Netherblade +
Totem and Taboo +
Herceris +
Esen
NOTE
Sabato 4 febbraio 2017
@Harris Pub - Scandiano (RE)
via Roma, 17

Costi e orari N.D.
ULTIMI COMMENTI
23/01/2017 - 12:56
MASTODON: ecco il secondo teaser del nuovo album
23/01/2017 - 09:18
TRIVIUM: presentato il nuovo batterista
17/01/2017 - 12:36
HELLOWEEN: in Italia a novembre
20/01/2017 - 17:27
RHAPSODY OF FIRE: annunciato un disco di brani ri-registrati
22/01/2017 - 17:24
MASTODON: diffuso un teaser del nuovo disco
18/01/2017 - 17:43
OBITUARY: ascolta il nuovo singolo
19/01/2017 - 20:03
JUDAS PRIEST: ecco la versione live di 'Locked In'
21/01/2017 - 11:06
KREATOR: il teaser del video di 'Totalitarian Terror'
22/01/2017 - 11:34
BELL WITCH: il nuovo album uscirà in autunno
21/01/2017 - 15:40
SOEN: ecco il video di 'Lucidity'
ULTIMI COMMENTI
22/01/2017
Live Report
EPICA + POWERWOLF + BEYOND THE BLACK
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI) - 18/01/2017
14/01/2017
Articolo
I 100 MIGLIORI DISCHI BLACK METAL
La recensione
21/01/2017
Articolo
SINE QUA NON
# 19 - 'The Gallery' e 'The Jester Race'
16/01/2017
Intervista
OVERKILL
Grazie mille, Italia!
13/01/2017
Live Report
TRICK OR TREAT + SOUL SELLER + HELL`S GUARDIAN
Mephisto Rock Cafe, Lu Monferrato (AL) - 06/01/2017
ULTIMI COMMENTI
83
85
68
78
59
s.v.
94
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     