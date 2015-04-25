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DEVIL KISS ROCK CLUB - OLBIA

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K-ROCK PARTY
VIBRA CLUB - MODENA

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STONEDRIFT + DEATH O MATIC
GASOLINE ROAD BAR - LENTIGIONE (RE)

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DEVASTATION INC. + DEATHCRUSH + ANGKAR + UBIQUITY
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BUTTERFLY BOMB METAL FEST
CENTRO RICREATIVO UNDERGROUND - PERUGIA

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HAMMERFALL + GLORYHAMMER + LANCER
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

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DESTRAGE + GUEST
SOUND MUSIC CLUB - FRATTAMAGGIORE (NA)
DETTAGLI EVENTO
K-ROCK PARTY
27/01/2017
VIBRA CLUB - MODENA
https://www.facebook.com/events/851026445038832/
GRUPPI
Karne Kattiva +
17 Crash
NOTE
venerdì 27 gennaio 2017
@Vibra Club - Modena
via 4 novembre, 40/A

Ingresso 5 euro con tessera ARCI
Inizio concerti ore 23:00
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