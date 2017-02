DETTAGLI EVENTO BUS 666 FEST 11/03/2017 PARMA https://www.facebook.com/events/1060293567450193/ GRUPPI

Electrocution +

Distruzione +

Grumo +

T.B.A. NOTE

Sabato 11 marzo 2017

@Parma, presso

-Circolo arci "Mc Queen"

-Pub "Da Tosco"

-Pub "Highlander"

-Circolo Arci "Titty Twister"



La quota di partecipazione Ŕ di 20 euro a persona e comprende: tragitto su bus con autista + shots nelle tappe bar + una consumazione e buffet + pacchetto completo per tutti i concerti



Ingresso solo per il concerto finale: 8 EURO comprensivi di 1 shot in omaggio



Nei locali Mc Queen e Titty Twister, l'ingresso Ŕ riservato ai soci ARCI