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DETTAGLI EVENTO
KULT + X-PUS + FIUME NERO + DANNATI
28/01/2017
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)
https://www.facebook.com/events/368930780120586/
GRUPPI
KULT +
X-Pus +
Fiume Nero +
Dannati
NOTE
Sabato 28 gennaio 2017
@The One - Cassano d'Adda (MI)
piazza Gobetti

Ingresso 3 euro con tessera ACSI
Inizio concerti ore 21:00
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