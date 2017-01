DETTAGLI EVENTO KULT + X-PUS + FIUME NERO + DANNATI 28/01/2017 THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI) https://www.facebook.com/events/368930780120586/ GRUPPI

KULT +

X-Pus +

Fiume Nero +

Dannati NOTE

Sabato 28 gennaio 2017

@The One - Cassano d'Adda (MI)

piazza Gobetti



Ingresso 3 euro con tessera ACSI

Inizio concerti ore 21:00