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DEAD INFECTION + CEREBRAL EFFUSION + OBSCENITY + OTHER
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DETTAGLI EVENTO
DREAM THEATER
05/05/2017
TEATRO VERDI - FIRENZE
www.ticketone.it
GRUPPI
Dream Theater
NOTE
Venerdì 5 maggio 2017
@Teatro Verdi - Firenze

Primo settore: €75,00+d.p.
Secondo settore: €62,00+d.p.
Terzo settore: €45,00+d.p.

Orari TBA
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