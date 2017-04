DETTAGLI EVENTO DREAM THEATER 06/05/2017 ARENA ALPE ADRIA - LIGNANO SABBIADORO (UD) www.ticketone.it GRUPPI

Dream Theater NOTE

Sabato 6 maggio 2017

@Arena Alpe Adria - Lignano Sabbiadoro (UD)



Platea: €75,00+d.p.

Tribuna: €55,00+d.p.



Orari TBA



I biglietti per la data di Lignano Sabbiadoro (UD) saranno in prevendita su songkick.com a partire dalle ore 10.00 di martedì 31 gennaio. A partire dalle ore 10.00 di mercoledì 1 febbraio, invece, saranno in vendita generale su ticketone.it