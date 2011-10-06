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HIROSHIMA MON AMOUR - TORINO
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DREAM THEATER
07/05/2017
AUDITORIUM GIOVANNI AGNELLI - TORINO
www.ticketone.it
GRUPPI
Dream Theater
NOTE
Domenica 7 maggio 2017
@Auditorium Giovanni Agnelli - Torino

Primo settore + palchi: €75,00+d.p.
Secondo settore: €65,00+d.p.
Terzo settore: €55,00+d.p.
Galleria: €45,00+d.p.

Orari TBA
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